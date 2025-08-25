ABD Suriye Özel Temsilcisi Barrack, HTŞ lideri ve Suriye'nin atanmış Cumhurbaşkanı Colani'yle görüştü

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam lideri ve Suriye'nin atanmış Cumhurbaşkanı Muhammed Colani (Ahmed Şara) ile görüştü.

Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirilen görüşmeye Tom Barrack başkanlığındaki üst düzey heyet katıldı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Colani, ABD'li heyeti Şam'da kabul etti.

Görüşmede, Suriye ve bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Barrack başkanlığındaki heyette, ABD Senatosu Üyesi Jeanne Shaheen ile Temsilciler Meclisi Üyesi Joe Wilson da yer aldı.

BARRACK DÜN NETANYAHU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Barrack, dün İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu ile bir araya gelmişti. Barrack ile Netanyahu arasındaki görüşmede Suriye ile İsrail müzakerelerinin ele aldığı bildirilmişti.