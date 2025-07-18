ABD, Suriye'ye en yüksek seviyedeki seyahat uyarısını yineledi
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmaların devam ettiği Suriye'ye yönelik seyahat uyarısı yinelendi. Açıklamada, ABD vatandaşlarının bölgeyi terk etmesi çağrısı yapıldı.
Kaynak: AA
ABD Dışişleri Bakanlığı, çatışmaların yaşandığı Suriye'ye yönelik, en yükseği olan "4. seviyedeki" seyahat uyarısının sürdüğünü bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat uyarılarını yayımladığı X sosyal medya hesabında, Suriye'ye ilişkin açıklama yapıldı.
Çatışmaların yaşandığı Suriye'ye yönelik, en yüksek seviye olan "4. seviyedeki" seyahat uyarısının sürdüğü hatırlatılan açıklamada, ABD vatandaşlarına bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, bölgeyi terk edemeyen kişilerin ise güvenli bir yere sığınması tavsiye edildi.