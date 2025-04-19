ABD Suriye’den asker çekiyor

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New York Times (NYT) gazetesi ABD’nin, Suriye’nin kuzeyindeki 8 askeri üssünden 3’ünü kapatarak yüzlerce askerini geri çekmeye başladığını iddia etti. NYT, iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde Suriye’de 2 bin olan ABD asker sayısının bin 400’e düşürüleceğini aktardı.

Reuters ise ABD’nin Suriye’deki varlığını “konsolide ederek” bu sayının ilerleyen süreçte yaklaşık bin kişiye kadar indirilebileceğini aktardı. Reuters’a konuşan başka bir yetkili ise Trump yönetiminin İran ile nükleer müzakerelere başladığı ve bölgedeki askeri gücünü tahkim ettiği bir dönemde Suriye’deki asker sayısının yarıya indirilmesinin gerçekçi olmadığını söyledi. Habere göre, ABD askerleri, sayıca azalmış olsa da Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) destek sağlamaya ve birçok IŞİD militanının tutulduğu kampların yönetimi için bölgede olmaya devam edecek.

TOZ DAĞILIYOR

ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesi kararı, HTŞ yönetiminin ülkedeki tüm askeri ve siyasi yapıları tek çatı altında toplama adımlarının ardından geldi. Şam’daki HTŞ yönetimi, ABD’nin desteklediği ve Fırat’ın doğusunu kontrol eden SDG ile 10 Mart’ta idari ve askeri kurumların birleştirilmesini öngören kapsamlı bir anlaşma imzalamıştı.

Anlaşma uygulanmaya devam ederken önümüzdeki hafta yeni bir müzakere turu yapılması bekleniyor. El-Ahbar’a konuşan kaynaklar “anlaşmanın şu ana kadar iyi ilerlediğini, ancak Kürtlerin Türkiye’nin Suriye hükümetini anlaşmayı engellemeye teşvik etmesinden endişe duyduğunu” dile getirdiler.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi ise Beyaz Saray’ın öncelikli amacının Suriye’de öncelikle ABD çıkarlarına hizmet edecek adımlar atılması olduğu ve özellikle İran ve Rusya’nın olası etkilerini kısıtlayıcı bir politika izlendiğini aktardı. WP’ye konuşan yetkililer, Colani yönetiminin “yabancı İslamcı militanlar ve El Kaide bağlantılarından tamamen arınarak azınlıkları bir araya getirebileceğini gösterene kadar” Washington’ın Şam’a temkinli yaklaştığını söyledi.

İSRAİL’DE ENDİŞE

İsrail medyası ise “ABD’nin kararı Tel Aviv’in baskılarınaa rağmen aldığını” yazdı. Yediot Ahronot’un haberine göre engelleme girişimleri başarısız olan İsrailli yetkililer Washington’a baskıyı sürdürüyor. YNET’in haberinde “İsrailli savunma yetkililerinin, ABD’nin bölgedeki varlığının azalmasının Türkiye’yi cesaretlendirebileceğinden endişe ettiği” belirtildi. Türk ve İsrailli yetkililer, Suriye’de çatışmasızlık mekanizması kurulması için ilk görüşmeyi Azerbaycan’ın ev sahipliğinde Bakü ‘de gerçekleştirdi.