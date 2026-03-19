ABD, Suudi Arabistan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yaptı

İsrail ile birlikte İran'a saldırmaya devam eden Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.

ABD'nin Riyad Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "ABD vatandaşlarına, güvenli şekilde seyahat edebilmeleri halinde ticari uçuşlarla Suudi Arabistan'dan ayrılmalarını tavsiye ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan hava sahasının devam eden füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerine karşı sık sık uygulanan hava trafiği kısıtlamalarıyla birlikte açık kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Riyad, Cidde ve Demmam havaalanlarının açık ve faaliyette olduğuna işaret edilen açıklamada, ABD vatandaşlarının güvenli şekilde ülkeden ayrılmalarının teşvik edildiği belirtildi.

İRAN'IN KARŞI SALDIRILARI SÜRÜYOR

ABD ve İsrail'in İran'a açtığı savaşta 20 gün geride kalırken İran da misilleme olarak ABD'nin Katar, Suudi Arabistan ve BAE'deki tesislerini vuruyor.

İsrail ve ABD'nin saldırıları altındaki İran'ın bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırılarının ardından Körfez'de gerilim tırmanırken İran, ABD ve müttefiklerine Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıklamıştı.

Hürmüz Boğazında gemi trafiğinin askıya alınmasının ardından petrol fiyatları da yükselmeye devam ediyor.