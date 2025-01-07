ABD-Suudi Arabistan görüşmesinde gündem Suriye

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Suriye'de 'kapsayıcı ve hesap verebilir hükümete' doğru barışçıl siyasi geçişe destek vereceğini tekrarladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Blinken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü.

Azınlıklar dahil tüm Suriyelilerin haklarına ve temel özgürlüklerine saygı gösterilmesinin ve Suriye'nin 'terörizm' için bir üs olarak kullanılmasının önlenmesinin uluslararası toplumun ortak hedefi olduğunu ifade eden Blinken, uluslararası toplumun Suriye genelinde insani yardım akışını kolaylaştırması gerektiğini vurgulayarak Suriye halkına yardım sağlayan Suud hükümetine teşekkür etti.

Blinken, Al Suud ile Gazze'de tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve insani yardımın artırılmasını sağlayacak bir ateşkese varılması için sürdürülen çabaları da ele aldı.

İsrail ve Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulmasını da görüşen Blinken, ordusu ve polis gücü gibi Lübnan'ın meşru güvenlik kurumlarına desteğin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.