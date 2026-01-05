ABD tarafından kaçırılan Maduro, bugün hakim karşısına çıkarılacak

ABD tarafından kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ABD Güney Bölgesi New York Federal Mahkemesi’nde bugün ilk duruşmasının görülmesi bekleniyor.

ABD medyasında yer alan haberlere göre duruşmaya, ABD Güney Bölgesi New York Federal Mahkemesi’nden Hakim Alvin Hellerstein’in bakacağı bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığı, 3 Ocak Cumartesi günü Maduro ile ilgili iddianameyi açıklamıştı.

İddianamede, federal hükümetin 15 yıldır mahkemede takip ettiği bir "uyuşturucu kaçakçılığı davası"nda Maduro’nun, altı yıldır davalı konumunda bulunduğu yer aldı.

TRUMP YÖNETİMİNDEN VENEZUELA GİZLİ OTURUMU

Öte yandan CNN televizyon kanalının birden fazla kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ve çok sayıda ABD’li yetkili, bu akşam Venezuela konusunda iki partiden seçilmiş bir grup milletvekiline gizli oturumda brifing verecek.

Brifingin Washington saatine göre 17.30’da yapılması bekleniyor. Brifingi verecek isimler arasında Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, Adalet Bakanı Pam Bondi, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve CIA Direktörü John Ratcliffe’in yer alması öngörülüyor.

Kaynaklara göre, Senato ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler ve Silahlı Hizmetler komitelerinin başkanları ile kıdemli azınlık üyeleri ve “Sekizler Çetesi (Gang of Eight)” de brifing alanlar arasında olacak. Sekizler Çetesi; her iki partinin Kongre liderleri ile Temsilciler Meclisi ve Senato İstihbarat komitelerinin başkanları ve kıdemli azınlık üyelerinden oluşuyor.

Bir başka kaynak da yönetimin haftanın ilerleyen günlerinde tüm senatörlere yönelik bir brifing hazırlığı içinde olduğunu kaydetti.