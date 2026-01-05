ABD tarafından kaçırılan Maduro, mahkeme binasına getirildi

ABD tarafından ülkenin petrol kaynaklarını el geçirmek için kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, bugün hakim karşısına çıkacak.

Maduro ve eşini taşıyan konvoy bugün öğlen saatlerinde New York'un Brooklyn bölgesindeki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nden ayrıldı.

Maduro, kısa süre sonra bir helikopterle Manhattan'daki helikopter pistine getirildi.

Daha sonra ise Maduro ve eşi Cilia Flores'in içinde bulunduğu araç Manhattan'daki mahkeme binasına ulaştı.

Maduro ve eşinin, Türkiye saatiyle 20.00'de hakim karşısında olması bekleniyor.

Maduro "uyuşturucu ticareti" iddiasıyla yargılanacak olsa da ABD'nin öncelikli hedefinin petrol başta olmak üzere Venezuela'nın yeraltı kaynaklarını kontrol altına almak olduğu biliniyor.

NE OLMUŞTU?

ABD, 3 Ocak günün ilk saatlerinde egemenlik hakkını ihlal ederek Venezuela'nın başkenti Karakas'ta hava saldırıları düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, "uyuşturucu ticareti" iddiasıyla suçladığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin kaçırıldığını açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini ifade etmişti.

ABD'nin operasyonu sonrası esir alınan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i taşıyan uçağın New York kentinin kuzeyindeki bir üsse indiği bildirilmişti.

ABD Başkanı Trump, düzenlediği basın toplantısında, Venezuela'nın başkenti Caracas'a düzenlenen saldırılar ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonmasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Trump, Venezuela'ya yapılan ilk saldırının çok başarılı olduğunu ve muhtemelen ikinci bir saldırıya gerek kalmadığını söyleyerek, "Ancak ikinci bir dalga, çok daha büyük bir dalga için hazırız" demişti.

Trump, Venezuela'da, başka birisinin dahil olmasını ve uzun yıllardır yaşanan durumun yinelenmesini istemediğini belirterek, "(Venezuela) Güvenli, uygun ve makul geçiş yapabileceğimiz bir zamana kadar ülkeyi yönetmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, "ABD'nin dev petrol şirketlerini (Venezuela'da) devreye sokacağız, milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar" diye konuşmuştu.