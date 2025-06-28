ABD: Tarife müzakere süreci 1 Eylül'e uzayabilir

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkenin ticaret ortaklarıyla yürütülen gümrük tarifeleri görüşmelerinin, daha önce 9 Temmuz olarak belirlenen son tarihten ABD İşçi Bayramı'nın kutlanacağı 1 Eylül'e kadar uzatılabileceğini söyledi.

18 TİCARET ORTAĞINDAN 10-12'SİYLE ANLAŞMA İHTİMALİ

Fox Business'a konuşan Bessent, ABD'nin "18 önemli ticaret ortağı" ile anlaşma sağlanması gerektiğini belirtti.

İsimlerini açıklamadığı 18 ticaret ortağından yaklaşık 10-12'siyle anlaşma sağlanabilmesi olasılığını değerlendiren Bessent, son tarihi daha önce 9 Temmuz olarak belirlenen anlaşmaların sağlanması halinde İşçi Bayramı'na kadar ticari görüşmelerin başarıyla tamamlanmış olacağını ima etti.

ÇİN VE İNGİLTERE İLE SÜREÇ YAVAŞLADI

Bessent, Çin ve İngiltere ile müzakerelerin "şimdilik geride kaldığını" belirterek Çin'den nadir toprak mıknatıslarının yakında ABD'ye "geri akmasını" beklediğini de dile getirdi.

TRUMP’IN TARİFELERİ GERİ GETİRME UYARISI

ABD ile "iyi anlaşmalar" yapmak isteyen ülkeler olduğunu söyleyen Bessent, ülkelerin bir anlaşmaya varamaması halinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk açıkladığı gümrük tarifelerini geri getirmeye hazır olduğunu vurguladı.