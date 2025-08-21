ABD tarifeleri Hindistan ekonomisini zorluyor

Hindistan şirketleri, Asya’da en büyük kazanç düşüşüyle karşı karşıya kaldı. LSEG IBES verilerine göre, büyük ve orta ölçekli şirketlerin gelecek 12 aylık kazanç tahminleri son iki haftada yüzde1,2 oranında indirildi. Bu, bölgedeki en sert aşağı yönlü revizyon olarak kayda geçti.

ZAYIF BİLANÇO DÖNEMİ

Nisan-Haziran dönemine ait şirket bilançolarının beklentilerin altında kalması, geçen yıldan bu yana süren zayıf performansı derinleştirdi. Bu durum, Hindistan borsasındaki endeksler üzerinde de baskı yaratarak yatırımcı güvenini sarstı.

ABD TARİFELERİNİN BÜYÜMEYE ETKİSİ

Reuters'ta yer alan habere göre, Hindistan ekonomisi büyük ölçüde iç pazara dayalı olsa da, ABD’nin yüzde 50’ye varan tarifeleri büyüme üzerinde ciddi risk oluşturuyor. MUFG’nin analizine göre, bu tarifeler ülkenin GSYH büyümesini zaman içinde 1 puan aşağı çekebilir ve özellikle istihdam odaklı tekstil sektörü bu durumdan en çok etkilenecek.

VERGİ REFORMLARIYLA DESTEK ARAYIŞI

Başbakan Narendra Modi, Washington ile yaşanan ticaret gerilimine karşı iç tüketimi artırmak için kapsamlı vergi reformları açıkladı. Standard Chartered ekonomistleri, bu reformların 2027 mali yılına kadar büyümeye 0,35-0,45 puan katkı sağlayabileceğini öngörüyor.

YATIRIMCI GÜVENİNDE GERİLEME

Bank of America’nın son fon yöneticileri anketine göre Hindistan, iki ay gibi kısa bir sürede Asya’nın en çok tercih edilen piyasasından en az tercih edileni konumuna geriledi. Société Générale stratejisti Rajat Agarwal, 2024’te yalnızca %6 olan kazanç büyümesinin 2025’te de toparlanma sinyali vermediğini belirtti.