ABD tarifeleri Japon otomotiv sektörünü vurdu: 'Ulusal kriz'

ABD’nin uygulamaya koyduğu yüzde 25’lik otomobil tarifeleri, Japonya’nın Toyota, Nissan ve Ford gibi büyük otomobil üreticilerine parça sağlayan şirketleri baskı altına aldı. Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, bu tarifeleri "ulusal kriz" olarak nitelendirdi. Japonya’nın başmüzakerecisi Ryosei Akazawa, tarifelerin kaldırılması için Washington’a üçüncü kez görüşmeye gitti.

KARŞILIKLI İŞBİRLİĞİ ÇABALARI

Reuters'ta yer alan habere göre, otomotiv parçası üreten küçük tedarikçiler, artan maliyetler ve belirsizlik karşısında zorlanıyor. Toyota, Nissan ve Ford, bazı Japon tedarikçilerine ABD'deki iştirakleri aracılığıyla mektup göndererek iş birliği talep etti; ancak fiyat konusunda kesin bir destek taahhüdü vermedi. Nissan, dört haftalık bir geçici destek sunabileceğini belirtirken, Toyota tedarikçilerini maliyet azaltıcı önlemlerle ilgili bilgilendirmeye çağırdı.

ÇİN VE TESLA İLE REKABET ZORLAŞIYOR

Japon otomotiv sanayi, geleneksel üretim gücünü korusa da, elektrikli araçlara geçişte Çin ve Tesla gibi şirketlerle rekabette zorlanıyor. Uzmanlar, tarifelerin Japon otomotiv sektörünü yeniden yapılandırmaya zorlayabileceğini belirtiyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli tedarikçiler inovasyona ve birleşmeye teşvik ediliyor.