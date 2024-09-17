ABD, Tayvan'a 228 milyon dolarlık askeri ekipman satışına hazırlanıyor

ABD, Çin ile egemenlik ihtilafı içinde olan Tayvan'a askeri ekipmanların yedek parçaları, onarımı ve yeniden gönderilmesine dair 228 milyon dolar değerinde muhtemel bir satış konusunda "kararlı" olunduğunu duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Dışişleri Bakanlığının muhtemel bir satışın onayı yönünde "kararlılığını" bildirdiğine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Tayvan'a sağlanacak askeri ekipmanların yedek parçaları, onarımı ve yeniden gönderimi konusundaki satışın toplam maliyetinin 228 milyon dolar olduğu belirtildi.

Söz konusu muhtemel satışın "bölgede siyasi istikrarın, askeri dengenin ve ekonomik ilerlemenin sürdürülmesine yardımcı olacağına" işaret edilen açıklamada, satışın Tayvan'ın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma yeteneğini geliştireceği aktarıldı.