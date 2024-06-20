ABD Tayvan’ı cephaneliğe dönüştürdü

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ABD yönetimi Tayvan’a yönelik yüzlerce silahlı insansız hava aracı, füze ekipmanı ve ilgili destek malzemelerinin aralarında bulunduğu 360 milyon dolarlık yeni bir silah satışını onayladı.

Tayvan lideri Lai Ching-te, başkent Taipei’de düzenlediği basın toplantısında, Tayvan’a yapılan son silah satışını onayladığı için ABD’ye teşekkür etti. Silah satışının onaylanması, Tayvan’ı kendi topraklarının bir parçası olarak gören ve gerekirse güç kullanarak birleştirme sözü veren Çin ile ABD arasında gerilimin yüksek olduğu bir dönemde geldi.