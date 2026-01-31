ABD tehdit ediyordu: İran'da patlama meydana geldi

ABD ile İran arasında gerilim sürerken İran'ın Bender Abbas Limanı'nda patlama meydana geldi.

İran basınında yer alan haberlere göre, İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Muallim Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı bir binada patlama meydana geldi.

Hürmüzgan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü, patlama sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı yönünde iddialar bulunduğuna ancak şu ana kadar bunu doğrulayamadıklarını söyledi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

İran medyası patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunu iddia etti

“DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ” İDDİASI

Patlamada Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri'nin öldürüldüğü iddia edildi.

Ancak İran devlet medyası bu iddiaları yalanladı.

Ayrıntılar geliyor