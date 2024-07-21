ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Biden’ı istifaya çağırdı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, ABD Başkanı Joe Biden’ın istifaya çağırarak, “Joe Biden Başkanlık için aday olmaya uygun değilse, Başkan olarak hizmet etmeye de uygun değildir” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesinin yankıları sürüyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Biden'ın başkanlık görevinden istifa etmesi gerektiğini söyledi. Demokratların başkan adayını oy pusulasından seçime 100 gün kala çıkardığını belirten Johnson, “Amerikan tarihinin bu eşi benzeri görülmemiş dönüm noktasında, az önce ne olduğu konusunda net olmalıyız. Demokrat Parti, seçimlere 100 günden biraz daha fazla bir süre kala Demokratların adayını oy pusulasından çıkardı. Joe Biden'ı Demokratların başkan adayı olarak seçen 14 milyondan fazla Amerikalının oylarını geçersiz kılarak, kendini 'demokrasinin partisi' ilan eden parti bunun tam tersini kanıtlamış oldu” dedi.

“ADAY OLMAYA UYGUN DEĞİLSE, BAŞKAN OLMAYA DA UYGUN DEĞİLDİR”

Johnson, Biden’ın çekilme kararı sonrası eğer başkan adayı olmaya uygun değilse, başkan olmaya da uygun olmadığını belirtti. Johnson, “Mevcut Beyaz Saray'daki kaos ne olursa olsun, dünyanın dört bir yanındaki düşmanlarımıza ABD Kongresi'nin, ABD ordusunun ve Amerikan halkının çıkarlarımızı hem içeride hem de dışarıda savunmak için tamamen hazırlıklı ve kararlı olduğu hatırlatılmalıdır. Joe Biden Başkanlık için aday olmaya uygun değilse, Başkan olarak hizmet etmeye de uygun değildir. Derhal görevinden istifa etmelidir” diye konuştu.

“HARRIS BECERİKSİZ”

Johnson ayrıca Biden tarafından başkan adayı olarak gösterilen mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile ilgili de değerlendirmede bulundu. Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biden Yönetiminin feci politika başarısızlıklarına ortak olan Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile partinin beklentileri artık daha iyi değil. Harris, ikinci adam ve tamamen beceriksiz bir sınır çarı olarak, sadece Amerikan egemenliğinin, güvenliğinin ve refahının yok edilmesinde değil, aynı zamanda ABD tarihindeki en büyük siyasi örtbas olayında da neşeli bir suç ortağı olmuştur. Kendisi de en az herkes kadar uzun süredir bu kişinin hizmet etme kapasitesine sahip olmadığını biliyordu.”