ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: Venezuela'ya asker konuşlandırılmasını beklemiyoruz

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Amerikan askerinin Venezuela'ya konuşlandırılmasını "beklemediğini" bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer üst düzey yetkililerin, Venezuela'ya düzenlenen saldırı hakkında bilgi verdiği toplantıya katılan Johnson, sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyetçi Johnson, ABD hükümetinin Venezuela'ya askeri birliklerini göndermesini beklemediği görüşünü paylaştı ve ABD'nin eylemlerin "bir rejim değişikliği operasyonu olmadığını" savundu.

Ülkesinin Venezuela ile "savaşta olmadığını" dile getiren Johnson, "Venezuela'da ABD silahlı kuvvetlerinin bulunmadığını" söyledi.

Bu konuda ABD Kongresi'nin tam denetim yetkisine sahip olduğunu hatırlatan Temsilciler Meclisi Başkanı, "ABD, ulusal çıkarlarımızı savunmak, Amerikan halkının güvenliğini korumak ve güvenliğine yönelik devam eden tehditleri önlemek için her zaman güç kullanma hakkını saklı tutmuştur" ifadelerini kullandı.

Johnson, Venezuela'nın "devlet destekli uyuşturucu kaçakçılığının", ABD egemenliğini ihlal ettiğini ve vatandaşlarının güvenliğine doğrudan bir tehdit oluşturduğu öne sürerek, Başkan Donald Trump'ın "bunu durdurmak için harekete geçmekte haklı olduğu" yorumunu yaptı.