ABD Temsilciler Meclisi, Biden yönetimini kınadı

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Biden yönetiminin 13 mevcut ve eski üst düzey üyelerini ABD'nin Afganistan'dan kaotik ve ölümcül şekilde çekilmesi nedeniyle kınayan karar tasarısını kabul etti.

ABD basınındaki haberlere göre, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Başkanı Cumhuriyetçi Michael McCaul, Başkan Biden, Harris ve yönetimin 13 mevcut ve eski üst düzey üyelerini ABD'nin Afganistan'dan kaotik bir şekilde çekilmesinden dolayı kınayan karar tasarısını Temsilciler Meclisi'ne sundu.

TASARI KABUL EDİLDİ

McCaul, yaptığı açıklamada, "Üç yıl önce dünya, Amerikan tarihinin en yıkıcı politik felaketlerinden birine tanık oldu. Biden-Harris yönetimi hiçbir plan yapmadan, umursamadan ve pişmanlık duymadan tüm ABD güçlerini Afganistan'dan çekti. Sonuç olarak, 13 ABD askeri ve 170'den fazla Afgan sivil öldürüldü ve 45 ABD askeri ve sayısız kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.

Karar tasarısı, 194 hayır oyuna karşı 219 evet oyuyla kabul edildi. 10 Demokrat üye de tasarıya evet oyu verdi.

Kararda, Biden, Harris ve yönetimdeki diğer yetkililer, "Afganistan'dan çekilme süreci boyunca karar alma ve uygulama hataları" nedeniyle kınandı ve çekilmenin son günlerinde Kabil'deki havaalanında bir intihar bombacısı tarafından öldürülen 13 ABD askerinin ölümünden de sorumlu tutuldu.

10 DEMOKRAT ÜYE DESTEK VERDİ

Söz konusu kararın hiçbir hukuki ağırlığı olmasa da yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde Cumhuriyetçilere siyasi bir avantaj kazandırdığı belirtildi.

Seçimlerin yaklaştığı bir dönemde 10 demokrat üyenin de karara destek vermesi, Cumhuriyetçiler açısından önemli bir gelişme oldu.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Başkanı Cumhuriyetçi McCaul, oylamanın ardından X'ten yaptığı açıklamada, "10 Demokrat, ölümcül Afganistan çekilmesinde kilit rol oynayan Biden-Harris yönetimi yetkililerini kınamak için bana katıldı. Bu meslektaşlarımın siyaseti bir kenara bırakıp doğru olanı yapmak, yani Amerikan halkına hesap verebilirlik sağlamak üzere oy kullanmalarından memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLMESİ

Taliban yönetiminin 11 Eylül saldırılarının faili El-Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin'i barındırdığı gerekçesiyle 2001'de Afganistan'ı işgal eden ABD, 31 Ağustos 2021'de son askerini de çekerek Afganistan'dan ayrıldı.

Kaosla sonuçlanan çekilmeye ilişkin tartışmalarda ABD kurumlarının koordinasyonsuzluğu ve hazırlıksızlığına işaret edildi.

26 Ağustos 2021'de ABD askerlerinin yoğun bulunduğu Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın kapılarından birine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda onlarca Afgan ve 13 ABD askeri öldü.

ABD ordusu ise 29 Ağustos 2021'de söz konusu havalimanına saldırı düzenleyeceği iddiasıyla bir araca hava saldırısı düzenledi. ABD ordusu ve yönetimi, saldırı hazırlığındaki bir IŞİD aracını hedef aldığını, araçtaki ikincil patlamaların da araçtaki patlayıcılar olduğunu iddia etti.

Çok kısa bir süre sonra istihbaratın tamamen yanlış olduğu ve saldırıda 7 çocuğun yanı sıra 10 sivilin öldürüldüğü ortaya çıktı.

ABD yönetimi de 31 Ağustos 2021'de geride yüzlerce ABD vatandaşını, milyonlarca dolarlık ekipmanı, silahı ve ABD ile çalışmış binlerce Afgan'ı geride bırakarak çekilme sürecini tamamladı.

ABD Başkanı Joe Biden, 26 Ağustos 2022'de yaptığı açıklamada, işgal boyunca toplamda 2 bin 261 ABD askerinin hayatını kaybettiğini belirtti.