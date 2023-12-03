ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Turner: İsrail'e verilen bilgiler konusunda seçiciyiz

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, İsrail ile istihbarat paylaşımı konusunda "ihtiyatlı" davranıldığını söyledi.

Turner, CBS televizyon kanalında yayınlanan "Face the Nation" programına konuk oldu.

ABD'nin İsrail istihbaratına Hamas liderlerinin izinin sürülmesinde yardımcı olduğunu belirten Turner, "Size şunu söyleyebilirim ki, verilen bilgiler konusunda seçici davranıyoruz." dedi.

Turner, "Belirli bir kişiyi tanımlamaya çalışmak, konumu ve operasyonları hakkında bilgi sağlamak başka, bir operasyon yönetmek başka bir şeydir. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William J. Burns, (İsrail'e) istihbaratımıza doğrudan erişim vermediğimiz konusunda çok netti. Bu da bize ihtiyatlı olma imkanı veriyor." ifadelerini kullandı.

İsrail istihbaratının 7 Ekim'de Hamas'ın saldırılarındaki eksikliklerini görmenin "şaşırtıcı" olduğunu ifade eden Turner, "Bence gördüğünüz şey İsrail ve İsrail'in istihbaratının bu düzeyde bir tehdit olasılığını genel olarak göz ardı etmesiydi ki bu da gerçekten burada meydana gelen tam bir çöküşe işaret ediyor. Bu durum kurumsal bir önyargıdan kaynaklanmış olabilir ancak bunu bu kadar tehlikeli kılan diğer bir husus da 7 Ekim olayları başladığında dahi güçlerinin tepki vermemiş olması. Sadece bunu önleyecek istihbarat kabiliyetine değil, karşılık verecek konuşlanma kabiliyetine de sahip değillerdi." değerlendirmesinde bulundu.