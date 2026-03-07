ABD Temsilciler Meclisi Üyesi'nden eski İsrail Başbakanı'na tepki: Türkiye, yeni İran değildir

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Anna Paulina Luna, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in sözlerine yanıt olarak, Türkiye'nin "yeni İran olmadığını" belirtti.

Luna, sosyal medya platformundan, Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aynı zamanda Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi Üyesi olan Luna, "Türkiye, yeni İran değildir." sözleriyle Türkiye'nin yanında duruş sergiledi.

Luna, bu sözleriyle Bennett'in Türkiye'yi hedef gösteren açıklamalarına tepkisini ortaya koyarken, "Biz (ABD) onlarla ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD'de Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden eski Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene de Bennett'in Türkiye'yi hedef alan sözlerine, "Türkiye, NATO üyesi bir ülke. Herkes uyansın." şeklinde tepki göstermişti.

Eski İsrail Başbakanı Bennett, 16 Şubat'ta yaptığı bir konuşmada, Türkiye ile Katar'ı hedef alarak, "Türkiye'nin İsrail için büyüyen bir tehdit" olduğunu iddia etmişti.