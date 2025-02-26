ABD Temsilciler Meclisi Üyesinden Trump resimli banknot teklifi

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Joe Wilson, Başkan Donald Trump'ın resmini taşıyacak 250 dolarlık banknot için yasal çalışmaları başlattığını duyurdu.

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Wilson, sosyal medya platformu X üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.

Grateful to announce that I am drafting legislation to direct the Bureau of Engraving and Printing to design a $250 bill featuring Donald J. Trump. Bidenflation has destroyed the economy forcing American families to carry more cash. Most valuable bill for most valuable President! pic.twitter.com/v4glGOB2z3 — Joe Wilson (@RepJoeWilson) February 25, 2025

ABD'deki enflasyonu eski Başkan Joe Biden'la ilişkilendirerek "Bidenflasyon" şeklinde tanımlayan Wilson, "Bidenflasyon, Amerikalı aileleri daha fazla nakit taşımaya zorlayarak ekonomiyi mahvetti" değerlendirmesini yaptı.

Wilson, üzerinde Trump'ın resminin bulunacağı 250 dolarlık banknot için yasa tasarısı hazırlamaya başladığını belirterek "En değerli başkan için en değerli banknot!" ifadelerini kullandı.