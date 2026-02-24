ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyesi: “Epstein'in intihar ettiğine ikna olmadık”

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi üyesi Nancy Mace, Jeffrey Epstein’in intiharının şüpheli olduğunu vurguladı.

Mace, X hesabında yaptığı paylaşımda “Epstein'ın intihar ettiğine ikna olmadık” ifadesini kullandı.

Mace, daha önce de yaptığı açıklamalardan birinde Epstein’in öldürüldüğünü düşündüğünü belirterek “Bunun bir istihbarat kurumu olup olmadığını bilmiyorum, ne olduğunu da bilmiyorum; bu bilgiye sahip değilim” ifadelerini kullanmıştı.

Mace, ayrıca Epstein’in ölümüne dair ayrıntıları “fazlasıyla şüpheli” bulduğunu sözlerine eklemişti.

Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.