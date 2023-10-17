ABD Temsilciler Meclisinin Filistin kökenli üyesi Tlaib’den Biden’a, İsrail’in hastane saldırısıyla ilgili tepki

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Rashida Tlaib, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırısıyla ilgili ABD Başkanı Joe Biden'a, "Ateşkesi kolaylaştırmayı ve gerilimi düşürmeye yardım etmeyi reddettiğinizde olan bu. Sizin sadece savaş ve yıkım odaklı tutumunuz ben ve benim gibi birçok Filistinli Amerikalı ve Müslüman Amerikalının gözlerini açtı. Nerede durduğunuzu hatırlayacağız." eleştirisinde bulundu.

Filistin kökenli Demokrat ABD Temsilciler Meclisi üyesi Tlaib, X'ten yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalayarak doktorlar, çocuklar ve hastalar dahil 500 Filistinliyi öldürdüğünü" kaydetti.

Tlaib, "(Biden'a hitaben) Ateşkesi kolaylaştırmayı ve gerilimi düşürmeye yardım etmeyi reddettiğinizde olan bu. Sizin sadece savaş ve yıkım odaklı tutumunuz ben ve benim gibi birçok Filistinli Amerikalı ve Müslüman Amerikalının gözlerini açtı. Nerede durduğunuzu hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.

- Omar: "Hastaneyi bombalamak en ağır savaş suçları arasındadır"

Müslüman Demokrat Temsilci Ilhan Omar ise X'ten yaptığı paylaşımda, "Bir hastaneyi bombalamak en ağır savaş suçları arasındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Omar, İsrail ordusunun savaş sırasında yaralıların tedavi ve barınmak için bulunabileceği az sayıdaki yerlerden birini bombalamasının "korkunç" olduğunu belirtti.

Ayrıca Omar, Biden'ın "bu katliamın derhal sona ermesi için baskı yapması" gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini bildirmişti.