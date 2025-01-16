ABD, 'Terrorgram'ı terör örgütü listesine ekledi, Eskişehir saldırganına dikkat çekti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, çoğunlukla Telegram üzerinden haberleşen şiddet yanlısı, aşırı sağcı 'Terrogram' grubunu terör örgütü listesine aldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Eskişehir'de Ağustos ayında 18 yaşındaki Arda K.'nin sokak ortasında düzenlediği bıçaklı saldırının da grup tarafından organize edildiğine dikkat çekildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı aşırı sağcı bir çevrimiçi ağa yaptırımlar uyguladı, "Terrorgram" grubunu terörist grup olarak belirledi ve grubu şiddet yanlısı beyaz üstünlüğünü teşvik etmekle suçladı.

Açıklamada, esas olarak Telegram üzerinden faaliyet gösteren grubu ve üç liderini Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Teröristler olarak belirlediği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında "Grup şiddet yanlısı beyaz üstünlüğünü teşvik ediyor, belirlenen düşmanlara saldırılar yapılmasını istiyor ve kritik altyapı ve hükümet yetkilileri de dahil olmak üzere saldırılar için taktikler, yöntemler ve hedefler hakkında rehberlik ve eğitim materyalleri sağlıyor" denildi.

İngiltere de Nisan ayında Terrorgram kolektifini bir terör örgütü olarak yasaklayacağını, yani ülkede gruba üye olmanın veya grubu desteklemenin cezai bir suç haline geleceğini açıklamıştı.

TELEGRAM’DAN AÇIKLAMA: 'TERRORGRAM' KANALI KALDIRILDI

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında Ekim 2022'de Slovakya'da bir LGBTQI+ barının önünde ateş açılması, Temmuz 2024'te New Jersey'deki enerji tesislerine planlanan bir saldırı ile Ağustos 2024'te Eskişehir’de Arda K.’nin düzenlediği bıçaklı saldırılara dikkat çekildi.

Telegram ise kararın ardından yaptığı açıklamada, "Telegram'da şiddet çağrılarının yeri yoktur. Telegram yöneticileri, yıllar önce keşfedildiklerinde 'Terrorgram' adının farklı versiyonlarını kullanan birkaç kanalı kaldırdı. Benzer içerikler ortaya çıktığında yasaklanır" ifadelerini kullandı.

105 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

Ağustos ayında Eskişehir'de evinde oynadığı bilgisayar oyunundan etkilendiği iddia edilen ve maske ve çelik yelek giyerek elindeki balta ve bıçakla sokağa çıkıp karşılaştığı 5 kişiyi bıçakla yaralayan 18 yaşındaki Arda K. (18) çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Arda K. hakkında kabul edilen iddianamede sanık hakkında toplam 108 yıla varan hapis cezası istendi.

Arda K'nin bu anları sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınladığı ortaya çıkmış, görüntülerde ara sokakta hazırlandıktan sonra kendisini görüntüleyen Arda K'nin daha sonra caminin çay bahçesinde oturan ve tramvay durağında yürüyen kişilere bıçakla saldırıp yaraladığı anlar da yer almıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Arda K'nin bıçak ve balta ile 5 kişiye saldırmasını "oynadığı savaş oyunlarının etkisi" şeklinde değerlendirmişti.