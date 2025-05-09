ABD, trans askerleri ordudan ihraç ediyor

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin transseksüellerin ordu hizmetine katılımını yasaklayan düzenlemesine ilişkin dava süreçleri devam ederken bunun, geçici olarak uygulanabileceğine hükmetti.

Yüksek Mahkeme, konuya ilişkin yazılı kararını yayımladı.

ABD SAVUNMA BAKANI: BU SAÇMALIKLA İŞİMİZ BİTTİ

Kararda, Trump yönetiminin, transseksüel askerlerin "ordu etkinliğine" zarar verdiğine dair somut kanıt sunamadığı gerekçesiyle söz konusu yasağın yürütülmesinin engellendiği Bölge Mahkemesi kararının, geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya platformu X üzerinden, Yüksek Mahkeme kararı yayınlanmadan önce yaptığı açıklamada, "Zayıflığı geride bırakıyoruz. Artık zamir yok, iklim değişikliği saplantısı yok, acil aşı zorunluluğu yok, elbise giymiş adamlar yok. Bu saçmalıkla işimiz bitti" ifadelerini kullandı.

"ZORUNLU TERHİS İŞLEMLERİ" BAŞLATILACAK

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre aktif görevdeki askerler için 6 Haziran, yedek birlikler içinse 7 Haziran'a kadar ordudan gönüllü olarak ayrılma fırsatı tanınacak. Bu tarihten sonra hâlen görevde olanlar için ise "zorunlu terhis işlemleri" başlatılacak.

Washington Batı Bölge Mahkemesi, Trump yönetiminin transseksüel askerlerin "ordu etkinliğine" zarar verdiğine dair somut kanıt sunamadığını belirtmesinin üzerine söz konusu yasağın uygulanmasını engellemişti.

Trump yönetimi, bu kararın ardından Yüksek Mahkeme'ye acil başvuruda bulunarak ulusal savunma gibi konularda "askeri otoritenin takdirine saygı gösterilmesi gerektiğini" savunmuştu.