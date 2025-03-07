ABD, Türkiye'deki bir temsilciliğini kapatmaya hazırlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, Batı Avrupa’daki birçok temsilciliğini kapatmayı ve küresel çapta personel azaltımına gitmeyi planlıyor.

Donald Trump yönetiminin federal harcamaları kısma politikası kapsamında, Washington’daki bazı birimlerin birleştirilmesi de gündemde.

ABD’li yetkililer, Almanya’daki Leipzig, Hamburg ve Düsseldorf, Fransa’daki Bordeaux ve Strazburg, İtalya’daki Floransa gibi şehirlerde bulunan konsoloslukların kapatılmasının değerlendirildiğini açıkladı.

Reuters ve The Guardian'ın haberine göre bu kapsamda, Türkiye’deki Gaziantep temsilciliğinin de kapatılması planlanıyor. Söz konusu temsilcilik, Suriye’nin kuzeyindeki insani yardım faaliyetlerine destek için kullanılıyordu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDA YENİDEN YAPILANMA

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde insan hakları, mülteciler, küresel ceza adaleti ve insan kaçakçılığıyla mücadele gibi alanlarda çalışan bazı birimlerin birleştirilmesi de planlanıyor. Bu değişikliklerin, Trump yönetiminin bürokrasiyi "America First" politikasıyla uyumlu hale getirme hedefinin bir parçası olduğu belirtiliyor.

CIA’DE İŞTEN ÇIKARMALAR

Federal küçülme politikası çerçevesinde, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) da yeni işe alınan ve iki yıl veya daha az süredir görev yapan bazı personelini işten çıkardı. Yetkililer, bu adımın harcamaları kontrol altına almak için atıldığını savunurken, eski CIA yetkilileri, bu kitlesel işten çıkarmaların istihbarat kapasitesine uzun vadede zarar verebileceği uyarısında bulundu.