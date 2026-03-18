ABD Türkiye'den üs talep etti iddiası: Dışişleri'nden açıklama

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve savaş 19. gününde sürerken Washington Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Türkiye Çalışmaları Merkezi Direktörü Gönül Tol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD’nin Türkiye’den üs kullanım talebinde bulunduğunu ileri sürdü.

"YAKIT İKMALİ İÇİN"

Tol, sabah saatlerinde görüştüğü bir Pentagon yetkilisinin, ABD’nin İran’a yönelik yürütülen savaş kapsamında Türkiye’den üs kullanım hakkı talep ettiğini aktardığını belirtti.

Paylaşımda, bu talebin amacının havada yakıt ikmali yapan tanker uçaklarını Türkiye’de konuşlandırarak çatışma bölgesinden uzak tutmak olduğu ifade edildi.

Tol, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bu sabah konuştuğum bir Pentagon yetkilisi, ABD'nin Türkiye'den, İran savaşını desteklemek üzere, üs kullanım hakkı talep ettiğini söyledi. Amaç, havada yakıt ikmali yapmak için kullanılan tanker uçaklarını Türk üslerinde tutarak çatışma bölgesinden uzak tutmak.

Türkiye'nin savaş boyunca takındığı gayet yerinde tutumu ve bu talebi kabul etmenin Türkiye'nin güvenliği açısından yaratacağı riskleri göz önüne aldığımızda, Ankara'nın bunu kabul edeceğini düşünmüyorum ama yine de böyle bir talebin Trump yönetiminden gelmiş olması önemli ve tabii verilecek yanıt ikili ilişkilerin seyrini de etkileyebilir.”

Türkiye'nin… — Gönül Tol (@gonultol) March 17, 2026

DIŞİŞLERİ KAYNAKLARI: “CİDDİYETSİZ İDDİALAR”

ABD'nin Türkiye'den üs kullanımı için izin istediği iddialarına Dışişleri'nden yalanlama geldi.

Medyascope'tan Senem Görür Yücel'in Dışişleri kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, yapılan açıklamada “Üs talebi doğru değil, herhangi bir ülkeyle bir tezkere görüşmesi olmadı. Bunlar ciddiyetsiz iddialar” denildi.

Haberde MSB kaynaklarının ise, “Bu iddiayı ortaya atanlar bizi yanıt vererek bunun içine çekmeye çalışıyorlar” açıklamasında bulunduğu aktarıldı.