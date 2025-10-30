ABD, Türkiye'nin Gazze'ye girmesini istiyor

ABD'nin Gazze'ye önümüzdeki haftalarda uluslararası güçlerin konuşlandırılmasına yönelik plan sunması bekleniyor. ABD'nin Türkiye'nin sürece dahil olmasını ve askeri olarak Gazze'ye girmesini istediği bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun üst düzey ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD, Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü'nün kurulması konusunda, İsrail ve bazı Müslüman ülkelerle hassas görüşmeler yürütüyor.

TÜRKİYE, MISIR, ENDONEZYA VE AZERBAYCAN

Türkiye, Mısır, Endonezya ve Azerbaycan'ın Gazze'ye asker göndermeye hazır olduğu belirtilen haberde, diğer ülkelerin karmaşık durum nedeniyle bu konuda endişeli olduğu kaydedildi.

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in İsrail'e yaptığı son ziyarette tartışılan ana konunun, Gazze'ye konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü olduğu belirtildi.

İsrail'in Hamas'ın silah bırakmayacağını öne sürerek ateşkesi bozma eğilimine işaret edilerek Trump'ın savaşın yeniden başlamasını önlemeye kararlı olduğu, fakat bunu uluslararası gücün konuşlandırılmasını aceleye getirip ateşkesin bozulma ihtimaline karşı sağlam adımlarla yapmak istediği ifade edildi.

İSRAİL KARŞI ÇIKMIŞTI

Türkiye'nin bu güce katılmaya hazır olduğu, ancak İsrail'in Türk askerinin Gazze'ye girmesine karşı çıktığı vurgulanarak ABD'nin İsrail'in tavrına rağmen Türkiye, Katar ve Mısır'ın Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmasını istediğine dikkati çekildi.

​​​​