ABD, üç Körfez ülkesi için 3. seviye seyahat uyarısı yaptı

ABD, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Suudi Arabistan'a yönelik 3. seviye seyahat uyarısı yayınlayarak, bölgedeki vatandaşlarına devam eden "füze ​​ve insansız hava aracı tehditleri" nedeniyle bölgeden ayrılmayı düşünme veya bulundukları yerde sığınmaya hazır olma çağrısında bulundu.

Dünya 27.03.2026 10:05

Güncelleme: 27.03.2026 10:07 Kaynak: AA

