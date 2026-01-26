ABD, uçak gemisini Ortadoğu'ya konuşlandırdı
ABD Merkez Komutanlığı, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Ortadoğu'ya konuşlandığını duyurdu.
ABD'nin İran'a saldırı planları gündemdeki sıcaklığını korurken ABD Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM), sosyal medya hesabından, USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisiyle ilgili fotoğraflı paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, “USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinde görevli denizciler, 26 Ocak'ta Hint Okyanusu'nda seyir halindeyken rutin bakım çalışmaları yapıyor” denildi.
Paylaşımda, uçak gemisinin, ‘bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla’ Ortadoğu'da konuşlandırıldığı ifade edildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinde görevli denizciler, 26 Ocak'ta Hint Okyanusu'nda seyir halindeyken rutin bakım çalışmaları yapıyor. Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu, bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla şu anda Orta Doğu'da konuşlandırılmış durumda."
Sailors aboard USS Abraham Lincoln (CVN 72) perform routine maintenance as the aircraft carrier sails in the Indian Ocean, Jan. 26. The Abraham Lincoln Carrier Strike Group is currently deployed to the Middle East to promote regional security and stability. pic.twitter.com/dkuN946hce— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 26, 2026