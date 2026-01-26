Giriş / Abone Ol
ABD, uçak gemisini Ortadoğu'ya konuşlandırdı

ABD Merkez Komutanlığı, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Ortadoğu'ya konuşlandığını duyurdu.

Dünya
  • 26.01.2026 21:07
  • Giriş: 26.01.2026 21:07
  • Güncelleme: 26.01.2026 21:16
Kaynak: Haber Merkezi
FOTOĞRAF: AA

ABD'nin İran'a saldırı planları gündemdeki sıcaklığını korurken ABD Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM), sosyal medya hesabından, USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisiyle ilgili fotoğraflı paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, “USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinde görevli denizciler, 26 Ocak'ta Hint Okyanusu'nda seyir halindeyken rutin bakım çalışmaları yapıyor” denildi.

Paylaşımda, uçak gemisinin, ‘bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla’ Ortadoğu'da konuşlandırıldığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinde görevli denizciler, 26 Ocak'ta Hint Okyanusu'nda seyir halindeyken rutin bakım çalışmaları yapıyor. Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu, bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla şu anda Orta Doğu'da konuşlandırılmış durumda."

