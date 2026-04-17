ABD uçaklarına karşı 91 yaşında 220 kilometre yürüdü

Avrupa’da ABD ve İsrail’in savaş politikaları ile Amerikan ordusunun kıtadaki üsleri kullanmasına karşı tepkiler sürüyor. İrlanda’da 91 yaşındaki Leila Doolan, ülkenin batısındaki Clare ilinde bulunan Shannon Havalimanı’nın ABD ordusu tarafından kullanılmasına karşı batı kıyısındaki başkent Dublin’de parlamentonun bulunduğu Leinster House’a kadar 220 kilometre yürüdü.

31 Mart’ta başladığı yürüyüşü boyunca kendisine eşlik edenlere, evlerinin önünden geçerken destek verenlere ve Dublin’de onu karşılayanlara teşekkür eden Doolan, İrlanda halkının “barışı sevdiğini” belirterek siyasetçilere ABD uçaklarının havalimanını kullanmasını yasaklama çağrısı yaptı. Doolan, ABD ordusunun havalimanını kullanmasının ülkenin “tarafsızlığını” ihlal ettiğini söyledi. İrlanda hükümeti, havalimanlarının sadece ABD uçaklarının “sadece yakıt ikmali” kullanıldığını söylerken “Ortadoğu’daki savaşlarda hiçbir rolü” olmadığını iddia ediyor.