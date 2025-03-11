ABD: Ukrayna ile bu hafta anlaşma imzalanabilir

ABD'nin bu hafta Ukrayna heyetiyle "nadir toprak elementleri" anlaşmasını imzalayabileceği ifade edildi.

Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya-Ukrayna savaşı sürecini değerlendirdi.

Ukrayna heyetiyle görüşmeler yapacakları Suudi Arabistan ziyaretinden önce yaptığı açıklamada, bu haftaki görüşmeler sırasında Ukrayna ile "nadir toprak elementleri" anlaşmasının imzalanmasının mümkün olup olmadığı sorusuna yanıt verdi.

Umutlu olduğunu ifade eden Witkoff, "Kesinlikle öyle umuyorum. Zelenski'den, (Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy) Yermak'tan ve Avrupalılardan gelen tüm işaretler çok ama çok olumlu" dedi.

Witkoff, ABD ile Ukrayna arasındaki anlaşmanın iki ülkenin de çıkarına olacağını söyledi.

ZELENSKİ'NİN TRUMP'A GÖNDERDİĞİ MEKTUP

Özel Temsilci Steve Witkoff, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Trump'a gönderdiği mektupta 'özür dilediğini' belirtti.

Witkoff, "Zelenski, Başkan'a bir mektup gönderdi ve Oval Ofis'te yaşanan o olay için özür diledi. Bunun önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Ekiplerimiz ile Ukraynalılar ve bu konuyla ilgili Avrupalılar arasında da pek çok görüşme gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.