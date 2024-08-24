ABD, Ukrayna'yı silahlandırmayı sürdürecek

ABD hükümeti, Ukrayna'ya bir kez daha askeri yardım yapacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yardımın Savunma Bakanlığının envanterinden sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada Ukrayna'ya HIMARS için ilave mühimmat, topçu mermileri, Javelin ve AT-4 tanksavar füzeleri, güdümlü TOW füzeleri gibi mühimmatın yanı sıra ambulans, yıkım ve tıbbi ekipman ile eğitim hizmetlerinin tedarik edileceği belirtildi.