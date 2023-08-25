ABD, Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi vermeye başlayacağını açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukraynalı pilotlara F-16 savaş uçaklarını etkin kullanabilmeleri ve bunun için ihtiyaç duyacakları yetenekleri kazanmaları amacıyla eğitim vermeye başlayacağını duyurdu.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, düzenlediği basın toplantısında, Ukraynalı pilotlar için Arizona eyaletinin Tucson bölgesinde yapılması planlanan F-16 eğitimiyle ilgili bilgi verdi.

Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi vermeye başlayacaklarını ifade eden Ryder, bu eğitimin "Ukrayna'nın uzun vadeli savunmasını geliştirme ve güçlendirmeye yönelik uluslararası çabayı desteklediğini" söyledi.

Ryder, ayrıca ekim ayında başlaması beklenen uçuş eğitiminden önce Ukraynalı pilotların Teksas'ta bulunan St. Antonio kentindeki Lackland Üssü'nde İngilizce dil eğitimi alacaklarını belirtti.