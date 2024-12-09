ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan İsrail'e gidiyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın bu hafta Gazze'de olası ateşkes süreci, Suriye'deki gelişmeler ve Lübnan'daki ateşkesle ilgili olarak İsrail'e gideceği bildirildi.

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, Sullivan'ın İsrail ziyaretiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Savett, açıklamasında, "Sullivan bu hafta İsrail'e gidecek, Gazze'de ateşkes anlaşması ve esirlerin serbest bırakılma çabaları, Suriye'deki son gelişmeler, Lübnan ve İran'la ilgili görüşmeler yapmak üzere İsrailli yetkililerle bir araya gelecek" ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamalarda, ülkedeki gelişmeleri yakından takip ettikleri ve Beşar Esed düşüşünün İran ile Rusya'yı zayıflattığı mesajını öne çıkarmıştı.

⁠SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki gruplar ile Suriye Devlet güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Cihatçı gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

7 Aralık'ta Başkent Şam'a girilmesiyle Beşar Esad düşmüş ve Rusya'ya gitmişti.