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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsrail’e gidiyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsrail'e giderek İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşecek.

Dünya
  • 19.05.2024 14:36
  • Giriş: 19.05.2024 14:36
  • Güncelleme: 19.05.2024 14:38
Kaynak: DHA
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsrail’e gidiyor
Fotoğraf: DepoPhotos

Beyaz Saray, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın bugün İsrail’e gideceğini ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

Beyaz Saray’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan 19 Mayıs Pazar günü İsrail'e giderek Başbakan Netanyahu da dahil olmak üzere üst düzey İsrailli yetkililerle bir araya gelecek ve Gazze'deki savaşı, tüm rehinelerin serbest bırakılması için devam eden müzakereleri, insani krizi ve Hamas'ın hem askeri baskı hem de siyasi bir plan yoluyla kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasına yönelik ortak hedefimizi ele alacak” denildi.

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