ABD, Umman Denizi'nde İran İHA'sını vurdu!

ABD'nin Umman Denizi'nde İran'a ait bir insansız hava aracını (İHA) vurduğu duyuruldu.

Reuters'ın aktardığına göre, İran'a ait İHA'nın ABD uçak gemisine yaklaşması nedeniyle vurulduğu bildirildi.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

CBS News'de yer alan ve ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) yetkililerine dayandırılan habere göre, Umman Denizi'nde konuşlanmış USS Abraham Lincoln uçak gemisine doğru yaklaşan İran yapımı Şahit-139 İHA'sı, uçak gemisinde bulunan F-35C savaş uçağı tarafından vurularak düşürüldü.

Al Arabiya'da yer alan habere göre CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, “USS Abraham Lincoln (CVN 72), İran'ın güney kıyısından yaklaşık 500 mil açıkta, Arap Denizi'nde seyrederken, bir İran Şahit-139 İHA'sı beklenmeyen biçimde gemiye doğru yöneldi. İran İHA'sı, uluslararası sularda faaliyet gösteren ABD kuvvetleri tarafından alınan gerilimi azaltma önlemlerine göz ardı ederek gemiye doğru ilerlemeyi sürdürdü” dedi.

Hawkins sözlerine şöyle devam etti: "İran'ın uluslararası sularda ve hava sahasında devam eden taciz ve tehditlerine müsamaha gösterilmeyecektir. İran'ın ABD güçlerine, bölgesel ortaklara ve ticari gemilere yakın bölgelerdeki gereksiz saldırganlığı, çarpışma, yanlış hesaplama ve bölgesel istikrarsızlık risklerini artırıyor."

İRAN'IN ABD TANKERİNİ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD bayraklı bir tankere müdahale ettiği iddia edildi.

İngiltere merkezli bir deniz güvenliği şirketi, Hürmüz Boğazı’nda bir "güvenlik olayı" yaşandığını öne süren bir açıklama yayımladı.

Şirketin iddiasına göre, bir gemi yapılan dur ihtarlarına uymadı ve bunun üzerine bölgede bulunan birkaç savaş gemisi tarafından kuşatıldı. Açıklamada olayın yeri, zamanı ve geminin bayrağı ilgili ayrıntılara yer verilmedi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi ise İran'a ait silahlı sürat teknelerinin Hürmüz Boğazı'nda bir ABD petrol tankerine yaklaştığını ve gemiyi durdurmaya çalıştığını yazdı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı ise İranlı ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberinde, öğleden sonra sivil bir geminin İran karasularına izinsiz şekilde giriş yaptığı için İran güçleri tarafından uyarıldığını ve bunun ardından geminin İran karasularını terkettiğini bildirdi.

İranlı makamlar, olay sırasında herhangi bir güvenlik ihlali, çatışma ya da askeri müdahalenin söz konusu olmadığını ve İngiliz deniz güvenliği şirketinin ileri sürdüğü "kuşatma" ve "güvenlik olayı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.