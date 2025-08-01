ABD, üniversitede "antisemitizm iddiaları" nedeniyle bazı federal fonları kesti

California Üniversitesi (UCLA), federal yönetimin kampüste "antisemitizm iddialarını" gerekçe göstererek üniversiteye sağlanan araştırma fonlarından bazılarını kesme kararı aldığını bildirdi.

ABD'de kampüslerde Filistin'e destek gösterileri devam ediyor.

UCLA Rektörü Julio Frenk, üniversitenin internet sitesinde paylaştığı açıklamada Ulusal Bilim Vakfı, Ulusal Sağlık Enstitüleri ve diğer kurumlar aracılığıyla üniversiteye sağlanan belirli araştırma fonlarının askıya alındığına dair federal hükümetten resmi bildirim aldıklarını belirtti.

Federal hükümetin fon kesintisine gerekçe olarak kampüsteki antisemitizm iddialarını gösterdiğini aktaran Frenk, "Bize iletilen resmi yazıda federal hükümet, neden olarak antisemitizm ve önyargı iddialarını gösteriyor. Araştırmaların fonunu kesmek gibi geniş kapsamlı bir yaptırım, iddia edilen ayrımcılığı ortadan kaldırmaya hiçbir şekilde katkı sağlamıyor" ifadesini kullandı.