ABD üniversitelerindeki Filistin’e destek gösterileri: Gözaltı sayısı bine ulaştı

ABD’deki üniversitelerde yapılan Filistin’e destek gösterilerinde gözaltına alınanların sayısı bine ulaştı. Bazı üniversiteler Filistin destekçisi öğrencileri okuldan uzaklaştırmaya başlarken, ABD’li siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinden protestocu öğrencilere destek açıklaması geldi.

ABD’nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi’nde 18 Nisan’da başlayan Filistin yanlısı protestoların 16 eyalette 20 üniversiteye yayıldı. ABD basınında yer alan haberlere göre, üniversitelerde kamp kurarak İsrail’e saldırılarına son verme çağrısı yapan ve üniversitelerini İsrail’e silah satan şirketlerle ilişkilerini kesmeye çağıran öğrenci ve akademisyenlerden gözaltına alınanların sayısı bine ulaştı.

Protestoların ilk başladığı okul olan Columbia Üniversitesi ise, Filistin destekçisi öğrencilere kampüsü boşaltmaları için tanınan sürenin dolmasının ardından harekete geçti. Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada, kampüsü boşaltmayı kabul etmeyen öğrencilerin okuldan uzaklaştırılmaya başlandığı bildirildi.

Cornell Üniversitesi de eylemlerini başka bir yerde sürdürme talebini reddeden öğrencileri okuldan uzaklaştırdığını duyurdu.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN DESTEK

Öte yandan, Filistin’e destek gösterilerini sürdüren öğrencilere ABD’deki birçok siyasi parti ve sivil toplum örgütünden destek geldi. Aralarında Çalışan Aileler Partisi (WFP) ile “IfNotNow”, “Sunrise” ve “Gen-Z for Change”in de bulunduğu 190 grup yayınladıkları ortak açıklamada protestocu öğrencilerle dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Protestocu öğrencilerin üniversitelerinin İsrail işgalinden kâr sağlayan şirketlerle ilişkilerini kesmesi ve kampüslerinde Filistinliler için güvenli ortamların sağlanması yönünde net taleplerinin olduğu hatırlatılan açıklamada, "Baskı, yıldırma ve misillemelere rağmen İsrail'in ABD silahları ve finansmanıyla Gazze'de sürdürdüğü saldırılar konusunda farkındalık yaratmak için barışçıl protesto haklarını kullanan öğrencileri destekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

SAN FRANCISCO ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ DE KATILDI

Ayrıca protestolara, ABD'nin en batısındaki San Francisco Eyalet Üniversitesi'ndeki (SFSU) öğrenciler de dahil oldu. SFSU kampüsüne, ilki Columbia Üniversitesi'nde kurulan "Gazze Dayanışma Kampı" benzeri, 20'nin üzerinde çadır yerleştirildi.

SFSU'daki protesto gösterileri, California'daki Stanford ve UC Berkeley üniversitelerinde devam eden gösterilerin ardından geldi.

ABD medyasına göre ülke genelinde 70'ten fazla üniversitede Filistin'e destek protestoları düzenleniyor.