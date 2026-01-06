ABD, uranyum kapasitesi için 2,7 milyar dolar kaynak ayırdı

ABD Enerji Bakanlığı, enerji güvenliğini güçlendirmek ve yabancı tedarikçilere bağımlılığı azaltmak amacıyla önümüzdeki on yıl için yerli uranyum zenginleştirme kapasitesine 2,7 milyar dolarlık kaynak ayırdı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu adımın ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji güvenliğini artırma ve yabancı tedarikçilere olan bağımlılığı azaltma hedefleriyle uyumlu olduğu ifade edildi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, açıklamada, ayrılan bütçeyle düşük zenginleştirilmiş uranyum (LEU) ile yüksek katkılı düşük zenginleştirilmiş uranyumun (HALEU) üretiminin artırılmasının, yeni tedarik zincirlerinin kurulmasının ve istihdam olanaklarının genişletilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Uranyum zenginleştirme faaliyetleri kapsamında üç şirkete toplam 2,7 milyar dolar tutarında görev emirleri verildiği belirtilirken, bu şirketlerin American Centrifuge Operating, General Matter ve Orano Federal Services olduğu kaydedildi.