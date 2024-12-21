ABD, Vanuatu'ya seyahat uyarısının seviyesini yükseltti
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 17 Aralık'ta depremin yaşandığı Vanuatu'ya seyahat uyarısının seviyesi yükseltildi. ABD'de seyahat uyarıları 4 seviyeye ayrılırken, dördüncü seviye seyahat edilmemesi gerektiği anlamına geliyor.
ABD, 17 Aralık'ta 7,3 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Pasifik ülkesi Vanuatu'ya seyahat uyarısını üçüncü seviyeye çıkardı.
ABD Dışişleri Bakanlığından, Vanuatu'ya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Pasifik ülkesinde 17 Aralık'ta yaşanan 7,3 büyüklüğündeki depremin ardından, bu ülkeye seyahat uyarısının üçüncü seviyeye çıkarıldığı belirtildi.
Depremin ardından Vanuatu'da altyapının zarar gördüğü kaydedilen açıklamada, "ABD vatandaşları, Vanuatu'ya seyahat etmeyi tekrar gözden geçirmelidir" ifadesi kullanıldı.
ABD'de seyahat uyarıları 4 seviyeye ayrılırken, dördüncü seviye seyahat edilmemesi gerektiği anlamına geliyor.
VANUATU'DAKİ DEPREM
Vanuatu'da 17 Aralık'ta, başkent Port Vila'nın 30 kilometre açıklarında, yerin yaklaşık 57 kilometre derinliğinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde, 14 kişi yaşamını yitirmişti.
Vanuatu Başbakanı Charlot Salwai acil durum ilan etmiş, uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.