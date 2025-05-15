ABD ve Çin arasındaki ikinci 'sürpriz' görüşme

ABD ile Çin arasında süregelen ticaret geriliminde yeni bir adım atıldı. İki ülkenin yetkilileri, İsviçre'deki görüşmelerin ardından bu kez Güney Kore'nin Jeju Adası'nda bir araya geldi. Görüşme, bazı tarifelerin 90 günlüğüne askıya alınması kararının hemen sonrasında gerçekleşti.

YETKİLİLER DETAY VERMEDİ

Bloomberg'de yer alan habere göre, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile Çin’in baş ticaret müzakerecisi Li Chenggang, Güney Koreli bir yetkilinin verdiği bilgiye göre Perşembe günü Jeju’da görüştü. Ancak toplantıya dair başka bir detay henüz paylaşılmadı. ABD'nin Seul Büyükelçiliği de görüşmenin içeriğine ilişkin yorum yapmadı.

DIŞ TİCARETTE GELECEK BELİRSİZ

İki büyük ekonomi arasında geçici de olsa sağlanan bu ateşkes, karşılıklı uygulanan tarifelerden olumsuz etkilenen şirketler için kısa vadeli bir rahatlama getirdi. Ancak bu durumun kalıcı olup olmayacağı belirsizliğini korurken, ABD’nin daha önce açıkladıktan sonra askıya aldığı Güney Kore, Japonya ve Vietnam gibi ülkeleri etkileyen tarifelerin geleceği de iş dünyasının gündeminde kalmaya devam ediyor.

ÇİN-ABD TİCARET HACMİ DÜŞTÜ

Öte yandan, Çin’in resmi verilerine göre, Nisan ayında ABD’ye yapılan ihracat bir önceki yıla göre yüzde 21 oranında gerilerken, aynı dönemde ABD’den yapılan ithalat da yaklaşık yüzde 14 oranında düşüş gösterdi. Bu veriler, uygulanan tarifelerin iki ülke arasındaki ticaret hacmini doğrudan etkilediğini ortaya koyuyor.