ABD ve Çin orduları iletişim kanalı açacak

Dış Haberler

ABD ile Çin, “askeri gerilimlerin tırmanmasını önlemek” için doğrudan iletişim hattı kurma kararı aldı. Savunma Bakanı Pete Hegseth, bu adımın “herhangi bir krizin tırmanmasını önlemek ve yanlış anlamaları engellemek” için atıldığını söyledi.

Çin Savunma Bakanı Dong ile Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı marjında yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini kaydeden Hegseth, “barış, istikrar ve iyi ilişkilerin her iki ülke için en iyi yol olduğu” konusunda hemfikir olduklarını bildirdi.

Karar, Trump ile Çin lideri Şi Cinping’in Güney Kore’deki görüşmesinden sonra geldi. Hegseth, önceki gün yaptığı açıklamada ise ABD’nin Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki eylemlerinden endişeli olduğunu belirtirken bölgedeki müttefiklerine “Çin’in artan eylemleriyle mücadele için deniz kuvvetlerini güçlendirme çağrısı” yapmıştı.