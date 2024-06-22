ABD ve Çin’den 5 yıl sonra nükleer temas

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ABD ve Çin, beş yıl aranın ardından mart ayında ilk kez yarı resmi nükleer silah görüşmelerine başladığı kaydedildi.

Görüşmelere katılan iki ABD’li delegenin Reuters’a aktardığına göre Pekin’in temsilcileri Amerikalı muhataplarına Tayvan konusunda atom tehdidine başvurmayacaklarını belirtti. Çinli temsilciler, Amerikalı muhataplarının Çin’in Tayvan üzerindeki bir çatışmada yenilgiye uğraması durumunda nükleer silah kullanabileceği veya kullanmakla tehdit edebileceği konusundaki endişelerini dile getirmesinin ardından güvence verdi. ABD’li akademisyen David Santoro, "Çinli yetkililer ABD tarafına, Tayvan konusuna nükleer silah kullanmadan konvansiyonel bir savaşta galip gelebileceklerine inandıklarını söylediler" dedi.

Nükleer silah sahibi iki ülke arasındaki gayri resmi görüşmelerin ABD ve Çin’in ekonomik ve jeopolitik konularda anlaşmazlığa düştüğü ve liderlerin birbirlerini kötü niyetle hareket etmekle suçladığı bir dönemde yapılması dikkat çekti. İki ülke kasım ayında nükleer silahlarla ilgili Track One görüşmelerine kısa süreliğine yeniden başlamış fakat görüşmeler durmuştu.