ABD ve Fransa SDG için devrede

Suriye'de yönetimin değişmesinin ardından başlayan belirsizliklerle dolu yeni sürecin en önemli düğümlerinden birini oluşturan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) geleceği oluşturuyor. Kürtlerin silahlı örgütü Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) ana omurgasını oluşturduğu SDG için Ankara-Şam-Washington arasındaki görüşmeler şimdilik sonuç vermezken pazarlık devam ediyor.

Şam'daki cihatçı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) yönetimi, YPG/SDG dahil tüm silahlı grupların lağvedilmesi çağrısı yaparken ABD son günlerde bölgedeki asker sayısını artırdı ve IŞİD hedeflerine saldırılarını yoğunlaştırdı.

Fırat'ın doğusunu kontrol eden Suriyeli Kürtler bir taraftan Şam ile temas kurmaya çalışırken diğer taraftan da olası bir Türkiye operasyonuna karşı teyakkuzda.

KÜRTLER ANLAŞAMIYOR

Bu kapsamda kendi aralarında bir birlik oluşturmaya çalışan Kürtler, istediklerini elde edebilmiş değil. Şam’da rejim değişikliği ile birlikte Kürtlerin ortak bir eksende birleştirilmesi çabaları ve Şam’da tek heyet olarak temsil edilmelerine yönelik tartışmalar devam ediyor. Kürt taraflar Şam’a gidecek ortak bir heyet üzerinde anlaşma sağlayamadı.

Rudaw'daki habere göre Kürtler arasındaki diyaloğunun yeniden başlatılması için Fransa ve ABD devrede. Birlik girişimi çerçevesinde gerçekleştirilen bir dizi girişim sonucunda geçen günlerde Kamışlı’da hem Kürt Ulusal Birliği Partileri (PYNK) ve hem de Barzani yönetimine yakın Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) yetkilileri ile çeşitli görüşmeler yapıldı.

ORTAK HEYET KURULAMIYOR

Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) başını çektiği 34 partinin yer aldığı PYNK ile birçok yapıdan oluşan Barzani yönetimi yanlısı ENKS arasındaki girişimlerden bir sonuç çıkmış değil.

ENKS Başkanı Süleyman Oso, Rûdaw’a verdiği demeçte, "DSG ile yaptığımız toplantılar sonuçsuz kaldı; ancak toplantılar devam ediyor” diyerek açık kapı bıraktı. Oso, "Uluslararası güçler de tarafları uzlaştırmak için bizimle görüşüyor" şeklinde konuştu.

Oso, PYNK ile ENKS arasında onlarca ihtilafın bulunduğunu belirterek, "Suriye’nin birleşik bir ordusu olmalı ancak Rojava’nın da kendine özgü yapısı korunmalı ve bölgenin polisi yerel halktan oluşmalı” şeklinde konuştu.

Demokratik Suriye Meclisi (MSD) Eş Başkan Yardımcısı Afram İshak, “Şam’a gidecek ortak bir heyet konusunda anlaşamamanın birçok nedeni var. Bunlardan biri bölgedeki güvenlik durumu ancak en önemlisi Kürt kardeşlerimizin kendi aralarındaki görüşmelerden bir sonuç alamaması” dedi.

AMERİKAN ÜSSÜNDE BULUŞMA

Geçen Salı günü SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ve ENKS’li üst düzey yöneticiler Haseke'ye bağlı Tel Beyder'deki Amerikan üssünde bir araya gelmişti. ABD-Fransa ortak toplantısının ardından ENKS'den yapılan açıklamada, "Uluslararası Koalisyon’dan yetkililerinin katılımıyla, Abdi ve ENKS liderliği arasında yeni Suriye çerçevesinde Kürtlerin birliğini sağlamak amacıyla görüşmeler yapıldı” denildi.

DSG Genel Komutanlığı’ndan toplantı hakkında yapılan açıklamada da "Mazlum Abdi ve ENKS heyeti, ABD ve Fransız yetkililerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Kürtlerin birliği konusu gündeme geldi” ifadelerine yer verildi.

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‘MÜNBİÇ VE TİŞRİN SMO’NUN ELİNDE’

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç ve Tişrin Barajı’nın kontrolünün Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’nda (SMO) olduğunu, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) bu bölgede ilerleme kaydettiğine dair açıklamaların doğru olmadığını söyledi. Bakanlık kaynakları “Münbiç ve Tişrin Barajı’nın kontrolü tamamen Suriye Milli Ordusu’ndadır. Örgüt son çırpınışlarını yaptığından bilinçli bir dezenformasyon yaparak kamuoyunda algı yaratmaya çalışmaktadır” dedi.

TÜRKİYE YENİ BİR OPERASYON YAPAR MI?

Türkiye kuzeydoğu Suriye’de YPG/SDG’ye karşı askeri harekat ısrarını sürdürüyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Aralık’taki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "YPG için yolun sonunun gözüktüğünü" iddia etti ve grubun ya kendisini tasfiye edeceğini ya da tasfiye edileceklerini söyledi. Erdoğan yakın zamana kadar YPG’nin arkasında duran "Batılı ülkelerin de desteğini yavaş yavaş kestiğini" iddia etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da YPG/SDG içindeki Suriyeli olmayanların ülkeden ayrılması, diğerlerinin silahlarını bıraktıktan sonra sivil hayata karışmaları formülünü dile getirmişti. Bu adımların atılmaması durumunda "gerekli önlemlerin alınacağı"nı eklemişti.

2015’ten bu yana YPG/SDG ile ortaklık yapan ABD bir yandan Şam ve Ankara ile diplomasi yapıyor, diğer yandan ise sahadaki askeri varlığını artırıyor. Türkiye’nin hedefindeki Kobani’ye birlik gönderen ABD, Türkiye ve Şam’daki Colani yönetimi ile de temas halinde.

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HUMUS’TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Suriye'de HTŞ’nin yönetimi ele geçirmesi sonrası ülkedeki azınlıklara yönelik baskı ve saldırılar halkı isyan ettirdi. Suriye’nin kuzeyinde bir Nusayri türbesine yapılan saldırının ardından başlayan eylemler sonrasında Humus kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve yerel kaynaklara göre çarşamba günü "binlerce kişi" sokaklara döküldü, Nusayrilerin ağırlıkta olduğu kıyı kentleri Tartus ve Lazkiye'de büyük gösteriler düzenledi. AFP'ye konuşan görgü tanıkları, Tartus, Lazkiye ve yakınlardaki Cebele'de gösterilerin yapıldığı, "Alevi, Sünni, hepimiz barış istiyoruz" gibi sloganlar atıldığını kaydetti.

Humus ve Hama’da da eylemler yapıldığı kaydedildi. Resmi haber ajansı SANA, Humus'un merkezindeki polisin yerel saatle 18:00'den Perşembe sabahı saat 08:00'e kadar sokağa çıkma yasağı uyguladığını, Cebele'deki yerel yetkililerin de gece sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdurrahman, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Humus kentinde güvenlik güçlerinin türbeye yapılan saldırıya karşı gösteri yapanları dağıtmak için ateş açması sonucu bir göstericinin öldüğünü, beşinin de yaralandığını" söyledi.