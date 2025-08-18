ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatı başladı

ABD ve Güney Kore, yıllık Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS) tatbikatını başlattı.

Yonhap ajansının haberine göre, ABD ve Güney Kore arasında 28 Ağustos'a kadar sürecek olan 11 günlük UFS tatbikatı başladı.

ABD ve Güney Kore'nin her yıl düzenlediği ortak tatbikat, Kuzey Kore'ye karşı iki ülkenin ortak savunma hazırlığını güçlendirmeyi amaçlıyor.

18 BİN ASKER KATILIYOR

"Gerçekçi tehdit" senaryolarına dayalı eğitimleri içeren tatbikata, bu yıl yaklaşık 18 bin Güney Kore askeri katılıyor.

UFS tatbikatı kapsamında eşzamanlı olarak 580 bin sivilin katılımıyla dört gün sürecek sivil savunma tatbikatının yanı sıra insansız hava araçları ve siber saldırılara karşı hazırlık yapılması planlanıyor.

Ayrıca düzenlenmesi planlanan yaklaşık 40 arazi eğitim tatbikatının yarısı, Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki ilişkileri "yumuşatma çabaları" kapsamında eylül ayına ertelendi.

Kuzey Kore, uzun süredir bu tür ortak tatbikatları kendine yönelik "işgal provası" olarak nitelendirirken, ABD ve Güney Kore ise söz konusu tatbikatların savunma amaçlı olduğunun altını çiziyor.