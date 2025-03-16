ABD ve İngiltere'den Husilere saldırı: Yemen'de ölü sayısı 31'e çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, dün Truth Social platformu hesabından yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıkladı.

Trump, açıklamasında, "Bugün Birleşik Devletler ordusuna, Yemen'deki Husi teröristlere karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdim" ifadesini kullandı.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonundaki haberde, Sada kentinin kuzeyine, ABD ve İngiliz ordusu tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düzenlediği hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 31 kişinin öldüğünü, 101 kişinin yaralandığını duyurdu.

Husilere bağlı sözde Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi, yaptığı yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'in başkenti Sana ile Sada kentlerine düzenlediği hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 31 kişinin öldüğünü, 101 kişinin de yaralandığını belirten Asbahi, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Asbahi, saldırıların tüm uluslararası hukuk ve sözleşmelerin açık bir ihlali olduğunu vurgulayarak, bunun "tam teşekküllü bir savaş suçu" olduğunu kaydetti.

ÖLÜ SAYISI 24'E YÜKSELDİ

ABD ve İngiltere'nin Yemen'e dünden bu yana düzenlediği saldırılarda da ölenlerin sayısı 24'e yükselirken, en az 23 kişi de yaralandı.

İRAN'DAN TEPKİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesini tehdit ederek Yemen'deki Husilere desteği sona erdirmesini isteyen ABD Başkanı Donald Trump'a "İsrail soykırımına ve terörizmine desteği sonlandırın. Yemenli insanların öldürülmesini durdurun" diyerek yanıt verdi.

Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "ABD hükümetinin İran dış politikasını dikte etme yetkisi veya görevi yoktur. O dönem 1979'da sona erdi. Biden geçen yıl, benzeri görülmemiş şekilde 23 milyar doları soykırımcı rejime (İsrail) vermesi için kandırıldı. 60 binden fazla Filistinli öldürüldü ve dünya tamamen ABD'yi sorumlu tutuyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u, Washington'ın Yemen'deki Husilere yönelik hava saldırıları konusunda bilgilendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio, dün Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda konuştu.

Rubio, Yemen'de İran destekli Husilere yönelik hava operasyonları konusunda Lavrov'u bilgilendirerek Kızıldeniz'de ABD gemilerine saldırıların "tolere edilmeyeceğini" belirtti.

Abbas Erakçi, ülkesini tehdit ederek Yemen'deki Husilere desteği sona erdirmesini isteyen ABD'ye, "İsrail soykırımına ve terörizmine desteği sonlandırın. Yemen halkını öldürmekten vazgeçin" ifadeleriyle karşılık verdi.

HAMAS'TAN KINAMA

Hamas, ABD ve İngiltere'nin Sana'ya saldırısına ilişkin Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD ve İngiltere'nin Yemen'in başkenti Sana'da bir yerleşim bölgesini hedef alan hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz ve bunu kardeş Yemen'in egemenliğine ve istikrarına saldırmak suretiyle uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak değerlendiriyoruz" denildi.

ABD, RUSYA'YI BİLGİLENDİRDİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u, Washington'ın Yemen'deki Husilere yönelik hava saldırıları konusunda bilgilendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio, dün Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda konuştu.

Rubio, Yemen'de İran destekli Husilere yönelik hava operasyonları konusunda Lavrov'u bilgilendirerek Kızıldeniz'de ABD gemilerine saldırıların "tolere edilmeyeceğini" belirtti.