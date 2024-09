ABD ve İngiltere’den Ukrayna’ya 1,5 milyar dolarlık 'ek yardım'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, diplomatik temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettikleri Kiev’de Ukraynalı mevkidaşları Andrii Sybiha ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya’nın işgal girişimine karşı Ukrayna’ya olan desteklerini bir kez daha yineleyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Ukrayna halkının doğrudan bizden duyması önemlidir: Ukrayna’nın zaferine olan bağlılığımız tamdır. Ukrayna’nın sadece bugün kendini savunabilmesini sağlamakla kalmayıp, önümüzdeki süreç boyunca askeri, ekonomik ve demokratik olarak kendi ayakları üzerinde güçlü bir şekilde durabilmesini sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Ukrayna’nın kazanmasını istediklerini net olarak ifade eden Blinken, “Ukrayna’nın cesur savunucularının ve vatandaşlarının bunu yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu desteği sağlamaya devam etmeye kararlıyız” şeklinde konuştu.

Ukrayna’ya verilen desteğin herhangi bir ülkeye partiye ya da seçime bağlı olmadığının ve süreceğinin altını çizen Blinken, Şubat 2022’den bu yana Ukrayna’ya 10 milyar doları aşkın güvenlik yardımı sağlayan 50’den fazla ülkeyle birlikte hareket ettiklerini hatırlattı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslenen Blinken, “Desteğimiz azalmayacak; birliğimiz bozulmayacak. Putin, Ukrayna’nın başarısına kendini adamış ülkeler koalisyonundan da Ukrayna halkından da daha uzun ömürlü olamayacak” dedi.

Ukrayna halkının geleceğine sadece ve sadece kendisinin karar vereceğine dair inancından asla vazgeçmediğini ifade eden Blinken, Rusya’nın Ukrayna şehirlerini, vatandaşlarını ve altyapısını vahşice vurduğunu söyledi. Putin’in İran’dan balistik füzeler satın alarak saldırganlığını daha da artırdığını kaydeden Blinken, “Bu nedenle, Ukrayna’nın kendisini etkin bir şekilde savunabilmesi adına ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlamaya devam etmek için aciliyetle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Temmuz ayındaki NATO zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’ya 5 stratejik hava savunma sistemi ve düzinelerce taktik hava savunma sistemi sözü verdiğini hatırlatan Blinken, “Bu stratejik sistemlerin birçoğunu teslim ettik. Önümüzdeki haftalarda taahhüdümüzü tam olarak yerine getirmek için çalışıyoruz. Ukrayna’nın hava savunma sistemlerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Blinken, ülkesinin Ukrayna’ya en büyük güvenlik yardımı sağlayan ülke olmaya ve Ukrayna’nın savunmasını destekleyen uluslararası koalisyona liderlik etmeye devam ettiğini vurguladı.

