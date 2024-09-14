ABD ve Irak’tan ortak operasyon: 14 IŞİD üyesi öldürüldü

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ve Irak Güvenlik Güçleri tarafından batı Irak'ta gerçekleştirilen ortak askeri operasyonda 14 IŞİD üyesinin öldürüldüğü duyuruldu.

CENTCOM’ iki ülkenin ortak düzenlediği operasyona ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığı güçleri ve Irak Güvenlik Güçleri 29 Ağustos'ta Batı Irak'ta 14 DEAŞ militanının öldürülmesiyle sonuçlanan ortak bir baskın düzenledi" denildi.

Operasyonda IŞİD liderinin hedef alındığı ifade edilen açıklamada, "Saldırı sonrası devam eden değerlendirmenin bir parçası olarak CENTCOM dört DEAŞ liderinin öldürüldüğünü teyit edebilir: Irak'taki tüm operasyonlardan sorumlu Ahmad Hamid Husayn Abd-al-Jalil al-Ithawi, Batı Irak'taki tüm operasyonları denetlemekten sorumlu Abu Hammam, teknik gelişmeyi denetlemekten sorumlu Abu-'Ali al-Tunisi ve Batı Irak'taki askeri operasyonları denetlemekten sorumlu Shakir Abud Ahmad al-Issawi” denildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Michael Erik Kurilla operasyon ile ilgili olarak, "CENTCOM, ABD'yi, müttefiklerimizi ve ortaklarımızı ve bölgesel istikrarı tehdit etmeye devam eden DEAŞ’ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılması konusundaki kararlılığını sürdürmektedir" dedi.