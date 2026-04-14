ABD ve İran arasındaki ateşkes görüşmeleri devam edecek mi?

ABD ve İran arasındaki ateşkes görüşmelerinin ilk faslı, uzlaşma olmadan sonuçlandı.

İki ülkenin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yaptıkları görüşmeden sonuç çıkmamasının ardından gözler, görüşmelerin ikinci faslına çevrildi.

İki ülkenin, 7 Nisan'da ilan edilen iki haftalık ateşkes süresi dolmadan önce yeni görüşmeler yapması bekleniyor.

Reuters, ABD ve İranlı yetkililerin ateşkes görüşmeleri için bu hafta yeniden Pakistan'ın başkenti İslamabad'da masaya oturabileceğini aktardı.

New York Times, İranlı ve ABD'li üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini en fazla beş yıl süreyle askıya almayı teklif ettiğini, ancak 20 yılda direten ABD'nin bu teklifi reddettiğini aktardı.

Haberde uranyum zenginleştirmenin askıya alınmasının cumartesi günü Pakistan'da yapılan müzakerelerde de konuşulduğu ancak anlaşmaya varılamadığı belirtildi.

AP ise ABD ile İran arasında geçici ateşkesin ardından 11 Nisan'da yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması sonrası iki tarafın heyetlerinin bir sonraki yüz yüze görüşmeyi perşembe yapabileceği iddia edildi.