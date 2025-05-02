ABD ve İran arasındaki "fıstık" savaşı yeniden alevleniyor

İran ile ABD arasında yürütülen görece olumlu nükleer müzakereler, 'fıstık savaşı' ile gölgelendi.

Dubai çikolatası trendinin ortaya çıkmasından bu yana küresel ihtiyacı karşılamak için fıstığa yönelik küresel talep giderek arttı.

Resmi olmayan istatistiklere göre, fıstık dolgulu çikolatalar için dakikada 100 sipariş alınıyor.

Bu gerçek, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) fıstık ihracatının yüzde 40'tan fazla artmasıyla Tahran'daki ihracat pazarını canlandırdı.

Euronews'in aktardığına göre, iklimsel nedenlerden ötürü ABD'nin fıstık üretimi azaldı ve talep şu anda arzdan daha fazla.

İRAN ÜRETİMDE ÖN PLANA MI ÇIKIYOR?

İran Tarım Bakanı Dariush Salimpour'a göre, 2024 yılında İran'ın fıstık üretimi önceki iki yıla kıyasla yüzde 15 artarak yaklaşık 300.000 metrik tona yükseldi.

İran'daki medya kuruluşları, yaklaşık 360.000 hektarla İran'da üretime ayrılan alanın, dünyanın en büyüğü olduğunu aktarıyor. Bir kilogram İran fıstığı 7 dolara satılırken, bir kilogram Amerikan fıstığı 5 dolara alıcı buluyor.

Amerika Birleşik Devletleri, İran ve Türkiye birlikte toplam küresel fıstık üretiminin yüzde 88'ini gerçekleştiriyor.

Suriye, Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi diğer ülkeler de fıstık üretiyor ancak üretimlerinin çoğu iç tüketim ihtiyaçlarını ancak karşılıyor.