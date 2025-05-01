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ABD ve İran’ın nükleer programa ilişkin görüşmelerinin dördüncü turu ertelendi

Umman Dışişleri Bakanı Badr Albusaidi, 3 Mayıs Cumartesi günü yapılması planlanan ABD-İran nükleer görüşmelerinin bir sonraki turunun lojistik nedenlerle ertelendiğini açıkladı.

Dünya
  • 01.05.2025 20:42
  • Giriş: 01.05.2025 20:42
  • Güncelleme: 01.05.2025 20:45
Kaynak: ANKA
ABD ve İran’ın nükleer programa ilişkin görüşmelerinin dördüncü turu ertelendi

ABD ve İran’ın nükleer programa ilişkin görüşmelerinin dördüncü turu ertelendi.

ABD ile İran arasında müzakerelere aracılık eden Umman'ın Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi Cumartesi günü İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak görüşmelerin lojistik nedenlerden dolayı ertelendiğini ve tüm tarafların mutabık kalması halinde yeni bir tarih belirleneceğini söyledi.

Busaidi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"3 Mayıs Cumartesi günü için planlanan ABD-İran toplantısının tarihini lojistik nedenlerden dolayı yeniden planlıyoruz. Taraflar arasında mutabakata varılmasının ardından yeni tarih duyurulacaktır" ifadelerini kullandı.

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